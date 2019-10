Trapani, Petroni: "La proprietà del club non è e non sarà in discussione"

Ancora qualche intoppo societario in casa Trapani. Come Il Giornale di Sicilia, il tribunale di Milano ha rigettato il ricorso cautelare avanzato da Alivision Trasport S.C.ARL (che detiene il 100% delle quote del club granata), che richiedeva il sequestro conservativo presso la stessa società del credito vantato nei suoi confronti da FM Servirce SRL (il cui Ad, ai tempi di Trapani era Maurizio De Simone) come titolo di pagamento del prezzo di cessione delle quote, stabilito nell'atto di compravendita. In merito a questo, il patron e membro del CdA Fabio Petroni si è così espresso: "Il provvedimento, seppur nel respingere il sequestro delle somme oggetto dell'atto, indica la strada maestra da seguire per tutelare gli interesse del Trapani Calcio, la cui proprietà non è oggi, nè sarà domani, in discussione. Tale strada sarà perseguita con la massima determinazione nell'interesse della società sportiva".