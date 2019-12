Trapani, Petroni svela: "Ragioniamo su Sottil e Drago per la panchina"

“Stiamo ragionando su due nomi, Sottil e Drago”. È Fabio Petroni, membro del CdA del Trapani, ad annunciare i due nomi su cui i siciliani si stanno orientando per la panchina dopo l’esonero di Francesco Baldini. “I due profili sono stato individuati in sintonia con il direttore sportivo dopo il cambio di allenatore che è un’ammissione di fallimento. Baldini era un elemento di continuità con la scelta di Rubino, volevamo creare un progetto calcistico per una salvezza tranquilla anche se siamo la squadra che ha il monte ingaggi più basso della Serie B. - continua Petroni come riporta Trapanisi.it - Siamo ancora in corsa per la salvezza, ma dobbiamo recuperare il gap con le altre squadre e per questop serve un allenatore che sia seguito, sproni e dia carattere alla squadra”.