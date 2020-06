Trapani, Pettinari è già in uscita. La Salernitana si fa sotto per il centravanti

vedi letture

Neanche il tempo di essere riscattato e Stefano Pettinari è già sul mercato. Il giocatore nella giornata di ieri è diventato tutto del Trapani, dove in questa stagione ha segnato 14 reti, che ha sfruttato la clausola presente al momento del prestito da parte del Lecce in estate e ora ha in mano un calciatore dalla cui vendita possono arrivare soldi freschi per sistemare le casse societarie. Lo riporta Tuttosport spiegando che su Pettinari si è mossa già la Salernitana che potrebbe prelevarlo in sinergia con la Lazio, ma anche alcune delle neopromosse starebbero valutando un investimento per l’ex giallorosso.