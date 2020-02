vedi letture

Trapani, Pettinari: "Prestazione importante ma servivano i tre punti"

Il pareggio con lo Spezia non basta al Trapani per guardare alla classifica con meno apprensione, ma rappresenta una prova importante contro un avversario in forma. Questo il pensiero di Stefano Pettinari, autore del gol granata, intervistato al termine della gara dai microfoni di DAZN: "Era fondamentale andare in vantaggio, poi ho avuto un'altra occasione dove potevo fare meglio, sono stato anche un po' sfortunato."

Basta questo pareggio a cancellare Cremona? "Penso che abbiamo fatto una prestazione importante, contro una squadra che è tra le più in forma del campionato. Non basta, perché oggi servivano i tre punti, però non dobbiamo mollare fino alla fine e fare quello che abbiamo fatto oggi, non come la settimana scorsa."

Il gol nasce da una palla recuperata con cattiveria sulla linea laterale, non è un caso: "Questo è quello che dovremo fare fino alla fine, perché appena abbassiamo la concentrazione, si è visto la settimana scorsa cosa può succedere. Dovremo lavorare su questo e iniziare a vincere le partite."

Da Salerno a Cremona vi siete domandati cosa è successo a livello psicologico? "Anche a Salerno meritavamo come minimo il pareggio, abbiamo fatto un'ottima prestazione. C'è stato un black out che in una situazione difficile può capitare. L'abbiamo cancellato e continuiamo su questa strada."

Contro la Juve Stabia all'andata doveva essere la partita della svolta, non fu così. Ora il Trapani va a Castellammare con l'acqua alla gola: "Dovremo fare la stessa partita di oggi, all'andata due episodi ci hanno fatto perdere la partita, adesso andremo là per giocarci un'altra finale. Salvezza? Adesso per noi è fondamentale pensare partita per partita, è inutile guardare la classifica. Dovremo preparare ogni settimana al meglio e dare battaglia il sabato".