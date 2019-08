© foto di Federico Gaetano

Il neo centravanti del Trapani Stefano Pettinari ha parlato subito dopo la firma della scelta di ripartire dalla Serie B e dal Trapani dopo una stagione vissuta tra Lecce e Crotone: “Parto con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare. Ringrazio la Società che mi ha fortemente voluto. Darò tutto quello che posso per la causa e per raggiungere al più presto i nostri obiettivi. Ho avuto tante esperienze in Serie B, è un campionato difficile, tante volte con le squadre in cui ho giocato ci siamo salvati nelle ultime giornate. Sono pronto a dare il mio contributo. - continua Pettinari - Alcuni dei miei nuovi compagni li conosco già. Ho giocato con Del Prete, con Fornasier. Mi hanno parlato benissimo della città e della Società e mi hanno spinto anche loro ad accettare Trapani. Ho seguito la squadra l’anno scorso, ha fatto un grandissimo campionato, nonostante difficoltà. So che c’è tanto entusiasmo ed è quello che cercavo”.