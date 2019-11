Trapani, Pettinari: "Sono contentissimo. Grazie ai tifosi che ci seguono"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Trapani Stefano Pettinari, autore di una doppietta nella vittoria contro il Livorno, ha parlato al termine del match a DAZN: "Sono contentissimo, per noi questa era una finale e l'abbiamo portata a casa. Il campo era pesante, non si stava in piedi. Però ce l'abbiamo fatta. In avanti ci davamo una mano, ce lo aveva chiesto Baldini: è andata bene".

Il ritiro in settimana?

"Avevamo bisogno di punti, siamo stati in ritiro ci siamo compattati e abbiamo trovato una vittoria importantissima"

Il primo gol?

"Non c'è stato neanche modo di festeggiare, sono arrivati tutti a festeggiare e mi hanno sovrastato. Io ho visto la palla alta, ho provato la girata e la palla è andata all'angolino".

I tifosi?

"Dobbiamo ringraziarli perché ci seguono in tanti nonostante la classifica non sia il massimo".