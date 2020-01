© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il Trapani per rinforzare il proprio reparto difensivo punta forte su Jean Claude Billong della Salernitana. Il centrale francese non ha convinto il tecnico Ventura quando è stato impegnato e potrebbe così partire in questa finestra di mercato, ma solo se arrivasse un giocatore in grado di sostituirlo quantomeno a livello numerico. Per questo la Salernitana avrebbe risposto al club siciliano chiedendo in cambio Stefan Standberg, titolare e leader difensivo del Trapani. Lo riferisce Il Mattino.