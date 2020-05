Trapani, Pirrello: "Stop arrivato nel nostro momento migliore. Salvezza? Obiettivo possibile"

In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia il difensore del Trapani Roberto Pirrello ha parlato della sua esperienza con la maglia della sua città e della possibile ripresa: “Da professionista bisogna onorare ogni maglia che si indossa, ma vestire quella della propria città procura emozioni indescrivibili, è inevitabile. Sono arrivato a gennaio e fino al brusco stop reputo l'esperienza positiva. Eravamo anche in serie positiva prima dell'emergenza che ha portato a fermarci e se ripartiremo ci rimboccheremo le maniche per raggiungere l'obiettivo che è alla nostra portata. - continua Pirrello – Quarantena? Ho cercato di trascorrerla nel miglior modo possibile rispettando le regole e dividendomi fra allenamenti in perenne contatto con lo staff e lo svago con la mia compagna”.