Trapani-Pordenone, i convocati di Castori: rientrano Jakimovski e Strandberg. Out Pagliarulo

Sono 24 i calciatori convocati da Fabrizio Castori per la sfida interna contro il Pordenone., Rispetto all’ultima gara rientrano Jakimovski e Strandberg in difesa, mentre è out, con Moscati, Luperini e Del Prete, Pagliarulo per squalifica. Questa la lista completa:

Portieri: Kastrati, Carnesecchi, Stancampiano

Difensori: Ben David, Scognamillo, Jakimovski, Buongiorno, Fornasier, Pierrello, Grillo, Strandberg, Filì

Centrocampisti: Tagourdeau, Aloi, Coulibaly, Odjer, Kupisz, Colpani

Attaccanti: Evacuo, Biabiany, Scaglia, Piszczek, Pettinari, Dalmonte