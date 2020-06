Trapani-Pordenone, le formazioni ufficiali: i tecnici confermano i consolidati moduli

vedi letture

Al via alle 18:45 la 30^ giornata del campionato di Serie B: sipario alzato sul "Provinciale" di Erice, dove si sfideranno Trapani e Pordenone.

Sul fronte ospite, conferma il 4-3-1-2 mister Tesser, che affida la trequarti a Tremolada, per far supportare l'attacco formato da Candellone e Bocalon; un po' di turn over per i ramarri, che a centrocampo vedono Zammarini, Burrai e Pobega mentre in difesa, a protezione di Di Gregorio, Camporese e Bassoli centrali e Semenzato e De Agostini sulle fasce. Anche per i locali conferma del 3-5-2, con Strandberg che in difesa, a fronte delle confeme di Pirrello e Buongiorno davanti a Carnesecchi vince il ballottaggio con Scognamillo, così come in avanti, su Dalmonte, lo vince Piszczek, che farà coppia con Pettinari. A centrocampo, infine, cabina di regia affidata al francese Taugourdeau supportato da Coulibaly e Colpani al centro e Kupisz e Grillo esterni.

Queste le formazioni ufficiali:

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Piszczek, Pettinari.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, De Agostini; Zammarini, Burrai, Pobega; Tremolada; Candellone, Bocalon.