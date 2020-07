Trapani, pronto il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per il -2 in classifica

Si giocherà non solo sul campo la partita per la salvezza del Trapani in Serie B. Come riporta Tuttosport, infatti, entro giovedì partirà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 2 punti subita in 2° grado, per il pagamento ritardato di alcune mensilità. Il verdetto è atteso prima della fine del campionato con la squadra di Fabrizio Castori che oggi si trova a -6 dalla zona playout e che con quei due punti in più potrebbe trovare nuove energie per tentare la permanenza nel campionato cadetto.