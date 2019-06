Trapani, proposto un biennale a Massimo Drago

© foto di Federico Gaetano

Spunta un primo nome per la panchina del Trapani. Secondo quanto riportato da TuttoB.com il club siciliano, in attesa di avere l'ok definitivo sull'iscrizione, avrebbe contattato Massimo Drago, ex allenatore di Crotone e Reggina. Pronto per lui un contratto biennale.