Trapani, regna ancora il caos: i dipendenti extra campo verso il licenziamento

vedi letture

Una situazione oltre il paradossale quella che si è creata in casa Trapani, con la squadra praticamente quasi abbandonata a sè stessa: perché la parte amministrativa è ormai ai margini. Come riferisce trapanigranata.it, è il Giornale di Sicilia a ricostruire la vicenda: la cassa integrazione per i lavoratori amministrativi del club è terminata, ma gli stessi sono stati messi in ferie fino al 17 agosto, con un licenziamento che si prospetta ormai prossimo perché la società non avrebbe soldi per pagare anche figure extra campo e valuterebbe quindi dei tagli.

Piove sul bagnato. Fu anche a firma loro la lettera nella quale, durante il lockdown, denunciarono di non ricevere compensi dal mese di dicembre, ma allora fu provvidenziale l'intervento dell'amministrazione comunale, che sbloccò dei pagamenti in favore del Trapani, e anche del Governo con la cassa integrazione. Il guaio sembra però dietro l'angolo, perché il periodo degli ammortizzatori sociali è terminato.