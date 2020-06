Trapani, rientra anche Strandberg. Ora Castori ha la rosa al completo

Il Trapai nella giornata di ieri ha riabbracciato anche Stefan Strandberg, rientrato dall’estero dove aveva passato il periodo di lockdown, con il tecnico Castori che ora potrà contare su tutto il gruppo in vista della ripresa del campionato e della corsa verso la salvezza. Lo riferisce il Giornale di Sicilia spiegando che per il norvegese, come per altri calciatori, c’è sempre da risolvere il nodo della scadenza di contratto al 30 giugno.