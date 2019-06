Con un futuro incerto a livello societario il Trapani rischia di dover affrontare anche la fuga di molti dei protagonisti della promozione in Serie B. L'incertezza sull'iscrizione al prossimo campionato cadetto da parte del club siciliano ha messo in allarme molti dei giocatori, pronti a salutare e a cercar fortuna altrove. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, per Corapi si è mosso il Bari, mentre per Evacuo l'Avellino. Fra gli altri spiccano i rumors su: Nzola e Taugourdeau (Teramo), Scognamillo (Spezia), Toscano (Ascoli e Cosenza), Tulli (Sambenedettese).