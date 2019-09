Trapani-Salernitana, i convocati di Ventura: emergenza totale

Giampiero Ventura

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della rifinitura di questa mattina presso il centro sportivo Mary Rosy, il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta in programma domani sera contro la bestia nera Trapani. Il trainer granata deve fronteggiare una situazione di totale emergenza in tutti i reparti e sarà costretto a schierare calciatori non propriamente in ottima condizione. Mancheranno, infatti, i difensori Mantovani, Heurtaux e Billong, i centrocampisti Akpa Akpro e Lombardi e l'attaccante Jallow, tutti out anche per il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Chievo. Stringe i denti il cipriota Karo, potrebbe esserci l'esordio con la maglia granata del regista polacco Patrick Dziczek che tuttavia partirà dalla panchina.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi

DIFENSORI: Karo, Lopez, Migliorini, Kalombo, Pinto, Jaroszynski

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Odjer, Firenze, Maistro, Kiyine

ATTACCANTI: Cerci, Gondo, Djuric, Cicerelli, Giannetti