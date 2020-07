Trapani, salta la riunione del CdA. Ma Pace lascia comunque il club

Ancora acque piuttosto agitate in casa Trapani, almeno stando a quanto riferisce trapanigranata.it.

Doveva infatti tenersi ieri la riunione atta a continuare i lavori iniziati venerdì scorso, ma non c'è stata invece nessuna assemblea dei soci e nessun Consiglio d’Amministrazione: l’incontro - annullato per motivi non noti - era previsto anche la ridiscussione dei membri nominati proprio per il CdA granata.

A ogni modo, Pino Pace ha confermato la volontà di lasciare il club, come il consigliere Paolo Giuliano, che aveva la delega alla gestione sportiva prima del passaggio a Lorenzo Petroni, rientrato da poche settimane nell’organigramma societario.

Cresce quindi l'attesa, in virtù delle prossime scadenze federali.