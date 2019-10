Trapani, Scaglia: "Speriamo la ruota giri anche per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Scaglia, calciatore del Trapani, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di oggi con l'Empoli: "Sono contento, mi sono fatto trovare pronto ed è quello che conta. Scendiamo sempre in campo per vincere, anche se non è mai facile, soprattutto contro squadre come l'Empoli. Speriamo la ruota giri anche per noi. Speriamo di mettere in pratica i nostri valori, se ci risvegliamo troppo tardi è dura. Ora due trasferte insidiose, ma la rosa è ampia e i ragazzi crescono ogni giorno. Ci faremo trovare pronti. Ci salveremo? Per forza".