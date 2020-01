Trapani scatenato: ecco Sow. E nel mirino c'è Guido Vadalà, ex Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trapani scatenato sul mercato. Il club siciliano ha accolto Moussa Sow, arrivato oggi in città, ma non si ferma qui. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, nel mirino sarebbe finita una "vecchia" conoscenza del nostro calcio. Si tratta infatti di Guido Vadalà, fantasista classe '97, attualmente in prestito ai cileni dell'Universidad de Concepción dal Boca Juniors, già visto in Italia nel 2015-2016, quando approdò alla Juventus, che poi decise di non riscattarlo, nell'ambito dell'affare Tevez. Il Trapani è infine vicino a chiudere anche per Davide Riccardi, difensore classe '93 in arrivo dal Lecce.