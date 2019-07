Trapani, sfida al Crotone per l'attaccante Pettinari del Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prossima stagione potrebbe essere ancora in Serie B per Stefano Pettinari, attaccante il cui cartellino è di proprietà del Lecce, appena tornato in Serie A. Secondo quanto si apprende dalla redazione di TuttoB.com, il profilo della punta classe '92 interessa sia al Crotone che al Trapani, a sua volta neo-promosso in cadetteria.