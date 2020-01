Trapani, si dimettono 4 membri del CdA: rivoluzione societaria in vista

Caos societario all'interno del Trapani, con il club giunto "all'atto conclusivo della guerra di posizione", come ha riferito l'edizione on line de La Repubblica (edizione Palermo). Fabio Petroni, rappresentante dell'Alivision (proprietaria del club), sta per raggiungere l'obiettivo di estromettere dalla carica di presidente Giorgio Heller, e in tal senso sono state fondamentali, ieri, le dimissioni di quattro membri del CdA, Paolo Giuliano, Monica Pretti, Luigi Foffo e Carlo Maria Medaglia: ci sarà a breve la convocazione di un'assemblea dei soci, che provvederà poi a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

Con nomi già annunciati: Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani, sarà il nuovo presidente, mentre la carica di vice presidente, con delega a marketing e comunicazione, sarà assunta dall'editore di Telesud Massimo Marino.