Trapani, si stringe per il difensore Del Prete della Juve U23

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Trapani continua a lavorare per il difensore Lorenzo Del Prete, classe ‘86, in uscita dalla Juventus U23. Il club siciliano vorrebbe chiudere quanto prima l’arrivo dell’esperto giocatore, che può agire sia da terzino destro sia da centrale in una difesa a tre, che tornerebbe così in Serie B (dove vanta oltre 200 presenze) dopo la parentesi in C con la maglia dei piemontesi. Lo riporta il Giornale di Sicilia.