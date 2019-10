Trapani, tante novità e un futuro ancora tutto da scrivere

Archiviata la promozione in Serie B ottenuta nella finalissima playoff contro il Piacenza, per il Trapani si è aperta un'estate di fuoco. Club sulla graticola, molte le problematiche a livello societario e il rischio iscrizione al torneo cadetto, fino a una sorta di risoluzione delle problematiche varie, che hanno costretto il Ds Raffaele Rubino a costruire una squadra in pochissimi giorni, quando le gare di Coppa erano ormai prossime. Avvio di campionato non esaltante, passi avanti e passi indietro, ma un futuro tutto da scrivere. Soprattutto per le tante novità degli ultimi giorni.

Nuovi ingressi nel CdA e volti nuovi alla dirigenza - "Mercoledì 23 ottobre alle 12 presso la Sala Stampa dello Stadio Provinciale di Trapani si terrà la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Luca Nember": questo il comunicato del club, che proprio poco prima aveva comunicato il "licenziamento" di Rubino. Non è bastato aver costruito anche il ritorno in B del club, le dure regole del calcio hanno colpito anche lui. Prima ancora, però, le rivoluzioni nel CdA della società presieduta da Giorgio Heller, nel quale era stato inserito anche Lorenzo Petroni, figlio di quel Fabio che nel lungo inverno del 2016 rischiò di far fallire il Pisa (salvato poi dalla famiglia Corrado): il volto nuovo del consiglio di amministrazione granata è stato Paolo Giuliano, ricordato dalla cronaca per la questione legata al Siracusa. Fu infatti uno de gli ultimi ad arrendersi quanto ci furono due manifestazioni di interesse per il sodalizio aretuseo dopo il crac del duo Alì-Santangelo.

La posizione di mister Baldini - Portato da Rubino, mister Francesco Baldini non appare essere ora in discussione, soprattutto dopo il pari con l'Entella. Certo, i punti finora centrati sono 5, ma al netto di questo non è da escludere che se con Nember inizierà un nuovo progetto non ci saranno novità anche in tal senso. A ogni modo, sabato in panchina Baldini ci sarà, e la squadra, a prescindere da tutto, dovrà dare un'altra positiva risposta.