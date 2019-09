© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Protagonista assoluto di questo primo tempo, il centrocampista del Trapani Anthony Taugourdeau ha detto quanto segue ai microfoni di DAZN: "Stiamo mettendo in difficoltà la Salernitana, non era semplice dopo una settimana complessa e ricca di polemiche. Possiamo creare grattacapi a chiunque, ci manca soltanto un pizzico di cattiveria al momento della conclusione. Avremmo meritato il gol dopo una grande prestazione, ma c'è tutto il secondo tempo per conquistare i primi tre punti della stagione".