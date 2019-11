Trapani, torna la paura: Petroni indagato dalla Procura Federale

Torna la paura in casa Trapani. Fabio Petroni è infatti al centro di un’indagine della Procura Federale che riguarda – come si legge nell’ordinanza riportata dal Giornale di Sicilia - "una serie di accertamenti in merito alla compagine societaria e alla gestione economica e finanziaria delle società Trapani srl e Juve Stabia srl", ovvero i due club in cui i pm federali hanno evidenziato la partecipazione di Petroni nel capitale societario. Petroni avrebbe infatti rivestito contemporaneamente il ruolo di socio dei due club dal 21 giugno al 9 luglio del 2019.

L'avvio del procedimento disciplinare potrebbe portare alla sospensione dei contributi federali fino ad eventuale pronuncia definitiva favorevole alla società finita sotto inchiesta. Ma se dovesse essere riconosciuto l’illecito la Procura avrebbe intenzione di procedere col deferimento e le società oggetto di controllo – ovvero Trapani e Juve Stabia – potrebbero essere escluse dai campionati di competenza