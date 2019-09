Trapani, traballa la panchina di Baldini: prossime due gare decisive

Le sfide contro Salernitana e Cremonese saranno decisive per la permanenza di Francesco Baldini sulla panchina del Trapani. Nelle prime tre uscite la squadra siciliana ha conquistato un magro bottino di punti, subendo molto e segnando poco portando così la società a riflettere sulla posizione del tecnico a cui la tifoserie contesta una certa confusione tattica. Come riporta Tuttosport se non dovessero arrivare punti nelle prossime due gare il futuro del tecnico sarà segnato dall’esonero.