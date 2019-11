Trapani, una crisi senza fine: e ora?

6 punti in 11 gare, Juve Stabia e Livorno che iniziano a essere più distanti, il rischio che anche il Cosenza si allontani soprattutto in caso di vittoria serale con la Cremonese: non certo un bel momento per il Trapani, che sta continuando a perdere terreno in quella Serie B faticosamente conquistata lo scorso anno, e che ora deve essere mantenuta. Guardare troppo oltre alla salvezza, per ora, sembra utopia, ma più avanti si vedrà.

Possibili nuovi innesti - "Non capisco perché dare tutta la responsabilità a mister Baldini senza sottolineare che in campo vanno i calciatori, si colpevolizza troppo il tecnico e nessuno garantisce che cambiarlo migliora la situazione. La società vuole crescere in questo progetto, su questo garantisco. Svincolati? Stiamo lavorando per fare nel giro di giorni alcuni innesti importanti": parole di patron Giorgio Heller. E un possibile rinforzo sarebbe in difesa, Agostino Garofalo. Senza contare, però, che, causa infortuni, anche gli altri reparti urgono di innesti.

La posizione di Baldini - Di fatto sulla graticola da inizio stagione, Francesco Baldini ha avuto nuova fiducia da parte della proprietà. Fino a quando non si sa, anche perché con l'arrivo di Luca Nember nel ruolo di Ds potrebbe iniziare in immediato un nuovo percorso tecnico che non per forza include l'allenatore: ma tutto è in divenire. "Dobbiamo crescere in personalità e per farlo abbiamo bisogno di esperienza. Tanti giocatori sono al debutto in questa serie e hanno bisogno di tempo": queste le parole del mister nel post partita. E i nuovi innesti dovrebbero arrivare: ma da quel momento non ci saranno più scusanti.