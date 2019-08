© foto di Federico Gaetano

Prima trasferta stagionale per il Venezia, che domani se la vedrà con il Trapani in terra siciliana per il 2^ turno del campionato di Serie B. Prima in arancioneroverde di Montalto, fresco acquisto del club e subito convocato, ma tra i convocati del mister spicca l'assenza di Vacca, out come Marino.

Di seguito l'elenco:

Portieri: 1 Bertinato, 12 Lezzerini, 22 Pomini

Difensori: 2 Fiordaliso, 3 Casale, 13 Modolo, 14 Felicioli, 21 Cremonesi, 32 Ceccaroni, 33 Lakicevic

Centrocampisti: 4 Zuculini, 8 Caligara, 16 Fiordilino, 23 Maleh, 25 Lollo

Attaccanti: 7 Senesi, 9 Montalto, 10 Aramu,17 Zigoni, 20 Di Mariano, 24 Bocalon, 28 Capello