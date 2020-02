© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Un lungo weekend per Fabrizio Castori, con il suo Trapani che si sta preparando al monday night contro la Salernitana. Una gara che vede un confronto dentro il confronto, perché il tecnico ha tra le mani l'occasione per battere per la prima volta in carriera il mister dei campani Giampiero Ventura, mai sconfitto nei sette precedenti che - al di là delle panchine occupate - riguardano i due tecnici.

Ventura, infatti, ha vinto per ben quattro volte, pareggiando i restanti tre confronti.

Vedremo il responso del campo.