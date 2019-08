Tre big di Serie B per Biabiany: Benevento, Chievo e Frosinone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terminata l’esperienza al Parma per l’esterno offensivo Jonathan Biabuany si potrebbero aprire le porte della Serie B con tre club ambiziosi pronti a metterlo sotto contratto. Per il classe ‘88 infatti, come rivela Tuttosport, si sarebbero mosse tre grandi della cadetteria come Benevento, ChievoVerona e Frosinone pronte a piazzare un colpo a effetto per andare alla caccia della promozione.