Tre club in bilico. Entella, Ternana e Pro Vercelli sperano

Non è solo la Serie C che ancora deve cercare di capire quali squadre, fra quelle già aventi diritto, si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2018/2019. Lo stesso discorso vale anche in B dove le delicate situazioni di Bari, Foggia e Cesena aprono le porte ad eventuali ripescaggi e riammissioni.

Chi può sperare nella riammissione è la Virtus Entella del presidente Antonio Gozzi che dopo la sconfitta nel playout contro l'Ascoli potrebbe ritrovare la cadetteria in caso di penalizzazione del Foggia per l'inchiesta in corso da parte della Giustizia Sportiva.

Discorso diverso, invece, per Ternana e Pro Vercelli che invece potrebbero essere ripescate qualora Bari o Cesena fossero costrette a salutare la B.

Niente da fare, infine, per l'altra retrocessa in C della stagione appena conclusa: il Novara. Stando al regolamento attuale, infatti, il club azzurro non potrebbe presentare domanda di riammissione in quanto penalizzato di due punti nella stagione 2015/2016 per inadempienze nel campionato precedente.