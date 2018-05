Tre giornate per il sogno Serie A. Calendari a confronto delle protagoniste

Tre punti di stanza e quattro squadre a caccia della promozione diretta. Dopo i festeggiamenti dell'Empoli, tornato in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria, adesso tocca ad una fra Parma, Frosinone, Palermo e Venezia cercare di raggiungere il traguardo del secondo posto, l'ultimo valido per l'approdo nella massima serie senza la roulette russa dei playoff. Tutto si deciderà nelle ultime tre giornate, durante le quali ogni gol, ogni parata, ogni scelta tecnica, potrà fare la differenza fra la gioia di un sogno realizzato e le paturnie di un post-season tutt'altro che semplice. Ecco il calendario a confronto delle contendenti:

PARMA 66 PUNTI

6 maggio, ore 17.30: Cesena-Parma

12 maggio, ore 15.00: Parma-Bari

18 maggio, ore 20.30: Spezia-Parma

FROSINONE 65 PUNTI

5 maggio, ore 15.00: Frosinone-Carpi

12 maggio, ore 15.00: Virtus Entella-Frosinone

18 maggio, ore 20.30: Frosinone-Foggia

PALERMO 64 PUNTI

5 maggio, ore 15.00: Ternana-Palermo

12 maggio, ore 15.00: Palermo-Cesena

18 maggio: ore 20.30: Salernitana-Palermo

VENEZIA 63 PUNTI

5 maggio, ore 15.00: Venezia-Foggia

12 maggio, ore 15.00: Cremonese-Venezia

18 maggio, ore 20.30: Venezia-Pescara