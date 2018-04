Tremolada e un sabato da ricordare: prima tripletta e doppia cifra in B

© foto di Federico Gaetano

Una prestazione monstre. Luca Tremolada contro il Cittadella ha vissuto uno di quei pomeriggi da ricordare e mettere nell'album dei ricordi più felici. Con i suoi gol e le sue giocate infatti ha contribuito a cogliere una vittoria che riaccende le speranze salvezza in casa Ternana, raggiunto per la seconda volta in carriera la doppia cifra alla casella gol fatti e sopratutto segnato la sua prima tripletta in carriera portandosi così a casa il pallone del match. Un rigore trasformato con freddezza e precisione, un gol su calcio d'angolo e infine un sinistro ravvicinato per raggiungere quella quota 10 in campionato e bissare l'anno dopo di Arezzo nel 2015-16, anche se allora si era in Lega Pro e non in Serie B. Una giornata da ricordare per questo talento emerso nelle giovanili dell'Inter, tanto da essere iscritto alla lista Champions League ai tempi del Triplete di Mourinho (pur senza mai esordire in nerazzurro), che poi si era un po' perso nelle serie minori prima di approdare alla corte di Eziolino Capuano in Toscana e rinascere calcisticamente tanto da guadagnarsi la chiamata dalla Serie B: cinque gol lo scorso anno alla Virtus Entella, dieci oggi alla Ternana con altre otto gare davanti per migliorarsi e salvare il club umbro.