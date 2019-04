Trenta partite, tre allenatori e un Venezia comunque da dimenticare

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dieci giornate senza una vittoria. Con la sconfitta di venerdì contro il Brescia l'astinenza dai tre punti del Venezia è arrivata in doppia cifra. Un rendimento negativo, quello dei lagunari, che ha dunque valicato anche i confini fra una gestione tecnica e l'altra. In principio è toccato a Stefano Vecchi iniziare la stagione per poi essere allontanato dopo sole sei gare di campionato (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte) e una media punti per partita di 0,67.

Poi Joe Tacopina decide di cambiare. Via l'ex tecnico dell'Inter Primavera due volte campione d'Italia e dentro chi, qualche mese prima, era andato ad un passo dal salvare per il secondo anno consecutivo il Crotone in Serie A: Walter Zenga. L'Uomo Ragno portò in laguna una nuova dose di entusiasmo, ma anche in questo caso tutto è naufragato nei giro di quale settimane. Diciannove partite da tecnico del Venezia e appena cinque vittorie, con 22 gol al passivo e appena 18 (meno di uno a partita) realizzati.

Altro giro altra corsa ed ecco un nuovo cambio. Arriva a Venezia Serse Cosmi, una certezza per la categoria. Lo scorso anno la salvezza conquistata sulla panchina dell'Ascoli per molti è stata una delle imprese più importanti della sua carriera e affrontare la medesima sfida in una piazza e una società ambiziosa come quella arancioneroverde si è dimostrato essere uno stimolo per lui ma anche un azzardo. I numeri, anche in questo caso parlano chiaro: cinque gare in panchina, quattro pareggi e una sconfitta, con una media punti per partita di 0,80.

Trenta giornate di campionato dopo e tre allenatori a libro paga per una sola stagione il Venezia, però, è ancora lì, in lotta per non retrocedere. Allora forse la colpa non era tutta nel manico. O meglio non in quello che lavorava in panchina. La rosa ha dimostrato di essere di un livello inferiore rispetto alle attese e oggi gli obiettivi devono essere rivisti. In attesa di una salvezza da conquistare e di un'estate che deve portare, obbligatoriamente, un profondo rinnovamento.

Stefano Vecchi: 6 partite

1 vittoria

1 pareggio

4 sconfitte

Gol fatti: 5

Gol subiti: 8

Media punti per partita: 0,67

Walter Zenga: 19 partite

5 vittorie

7 pareggi

7 sconfitte

Gol fatti: 18

Gol subiti: 22

Media punti per partita: 1,16

Serse Cosmi: 5 partite

4 pareggi

1 sconfitta

Gol fatti: 4

Gol subiti: 6

Media punti per partita: 0,80