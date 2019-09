© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport ci sarebbe l’accordo fra la Triestina e Bepi Pillon, ma non quello con i due collaboratori che il tecnico vorrebbe con sé nell’avventura in biancorosso. Per questo l’amministratore unico Mauro Milanese si sarebbe cautelato sondando il terreno per Andrea Sottil.