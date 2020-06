Triestina, striscioni contro il Pordenone: "Lovisa, la dignità non la puoi comprare"

"Lovisa, vai a mendicare per poter giocare, ma la dignità non la puoi comprare": questo lo striscione della curva Furlan contro il presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Il tifo organizzato della Triestina non ha digerito la scelta di poter ospitare i neroverdi nelle restanti partite casalinghe. Lo striscione è stato accompagnato da un eloquente: “LOVISA dice che ci rispetta… Noi non rispettiamo LOVISA”. A riportarlo è Trivenetogoal.