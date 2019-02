Così come prima della sfida contro il Perugia gli ultras del Carpi chiamano a raccolta tutti i sostenitori del club emiliano per la prossima sfida contro lo Spezia per spingere la squadra la squadra a ritrovare una vittoria che manca da dicembre (3-2 contro la Salernitana). Attorno al Cabassi e in giro per la città sono infatti apparsi vari striscioni che recano la scritta “tutti al Cabassi” per tentare uno degli ultimi colpo per la salvezza diretta.