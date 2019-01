Tutti vogliono Tumminello. 7' in campo a Bergamo e la B si scatena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal settore giovanile della Roma all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, passando per un prestito al Crotone. E' stata questa finora la carriera di Marco Tumminello nel calcio dei grandi. L'attaccante classe 1998 a Bergamo però non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione, con appena sette minuti trascorsi in campo in Serie A. Nonostante questo scarsissimo impiego le società di Serie B si è scatenata già in questi primi giorni di gennaio per riuscire a portarlo in cadetteria. Lecce, ma anche lo stesso Crotone e oggi, secondo il CorSport, anche il Pescara. Il club abruzzese con gli addii certi di Monachello e Cocco ha la necessità di trovare nuovi attaccanti per la formazione di Giuseppe Pillon. Attenzione però al Parma e al Chievo in Serie A. I ducali, soprattutto, cercano un vice-Inglese e il ragazzo di Erice potrebbe essere un'occasione da non sottovalutare.