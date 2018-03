Tuttosport: "Ad Ascoli non possiamo fallire", parola di Grosso

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Apertura delle pagine di Serie B su Tuttosport dedicate all'anticipo della 33^ giornata fra Ascoli-Bari. "Ad Ascoli non possiamo fallire" è il titolo del quotidiano sportivo mutuato dalle parole di Fabio Grosso, tecnico dei Galletti, ieri in conferenza stampa. "Loro costruiti per la Serie A, ma noi dobbiamo fare i punti salvezza" ha replicato il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi.