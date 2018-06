Tuttosport: "B a rischio per tre club". Bari, Cesena e Foggia rischiano

Si parla di Serie B anche sulle colonne di Tuttosport. Anziché della finale di questa sera fra Palermo e Frosinone, però, le attenzioni sono rivolte ai tre club in pesante crisi societaria che rischiano di non partecipare alla stagione 2018/2019. "Bari col fiato sospeso" è il titolo principale della pagina con la società di Cosmo Giancaspro che è chiamata ad una ricapitalizzazione nei prossimi giorni, oltre al pagamento degli stipendi e all'iscrizione al campionato. Sotto osservazione anche il Cesena con un debito da 52 milioni di euro col il fisco (si attende l'ok dell'Agenzia delle Entrale al piano di rateizzazione proposto dalla società del presidente Lugaresi) e il Foggia al centro di un'indagine della Giustizia Sportiva sui pagamenti in neri ai suoi tesserati.