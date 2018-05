Tuttosport: "E' Ceravolo l'uomo in più per lo sprint del Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo mesi di lotta fra Palermo e Frosinone per la seconda posizione in Serie B, adesso è il Parma a recitare il ruolo da protagonista. Un rendimento, quello dei Ducali, figlio anche del ritorno in campo dopo una stagione piena zeppa di infortuni, di Fabio Ceravolo. Di lui parla anche Tuttosport nelle pagine dedicate alla cadetteria: "E' Ceravolo l'uomo in più per lo sprint del Parma". "Nella vittoria sulla Ternana - si legge ancora - ha segnato e fatto un assist. Il lungo infortunio ora è definitivamente alle spalle".