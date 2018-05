Tuttosport: "Il tifo spinge l'Ascoli. Entella, tutto in 90'"

© foto di Federico Gaetano

Apertura delle pagine di Serie B di Tuttosport dedicata al playout di ritorno che si giocherà questa sera fra Ascoli e Virtus Entella. "La carica del tifo spinge l'Ascoli. L'Entella si gioca tutto in 90'" è il doppio titolo scelto dal quotidiano sportivo che poi scrive: "Il match decisivo per stare in B davanti a 10mila tifosi - in relazione ai bianconeri -. Per la squadra ligure esiste un solo risultato utile: la vittoria".