Tuttosport: "Spezia, bis per i playoff". Stasera c'è il Bari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida in trasferta per lo Spezia di Fabio Gallo. Una gara, quella del San Nicola che per i liguri potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per agganciare in maniera definitiva il treno playoff. "Spezia, bis per i playoff" è infatti il titolo scelto in merito da Tuttosport quest'oggi, che poi scrive: "Gallo proverà a battere per la seconda volta Grosso. Entrambi i tecnici mischiano le carte in attacco".