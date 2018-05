Tuttosport sui playout di B: "L'Entella non rompe il muro dell'Ascoli"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"L'Entella non rompe il muro dell'Ascoli che al ritorno ha 2 risultati". Tuttosport analizza così il risultato della gara di andata dei playout, terminata sul risultato di 0-0 al Comunale di Chiavari. Ritorno in teoria favorevole ai marchigiani, che in virtù del miglior piazzamento in classifica potrebbero puntare al pareggio. Finale caldo: allontanati sia Volpe che Cosmi.