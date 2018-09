© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Si parla di Cittadella sull'apertura delle pagine sportive dedicate alla Serie B su Tuttosport. "Volo Cittadella. Proia la gioia del gol" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo sul club padovano attualmente primo in classifica in cadetteria. "Il centrocampista - si legge in riferimento a Proia - con un passato nelel giovanili del Toro protagonista con Venturato".