Udinese, Velazquez: "Ko difficile da digerire, impariamo dagli errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. "Nelle ultime partite in casa abbiamo affrontato Lazio, Napoli, Juventus e Milan. Oggi è stata la migliore partita della mia squadra, potevamo pareggiare ma all'ultimo minuto non possiamo fare errori del genere. La squadra gioca per l'Udinese, siamo tutti professionisti e io sono contento e soddisfatto di loro. Ho un gruppo positivo che lavora molto bene ogni giorno, siamo una squadra che possiamo fare una bella stagione. Questo calendario non è normale, abbiamo giocato poco contro squadre del nostro livello. E' difficile da digerire una sconfitta del genere all'ultimo secondo. Mi è piaciuta la squadra in tutta la partita ma abbiamo perso alcuni palloni senza senso come all'ultimo minuto. Dobbiamo imparare da questi errori".