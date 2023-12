ufficiale Albin Ekdal saluta lo Spezia. E l'Italia dopo 15 anni e 320 partite in Serie A

Quindici anni dopo il trasferimento dal Brommapojkarna alla Juventus, il centrocampista svedese Albin Ekdal lascia ufficialmente l'Italia per tornare in Svezia. Con una nota apparsa questo pomeriggio sul suo sito ufficiale, il club ligure ha reso nota la risoluzione del contratto del centrocampista classe '89: "Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '89, Albin Ekdal, al club di via Melara. A Ekdal i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Ekdal farà ora ritorno in patria con Djungarden e Brommapojkarna (società nel quale è cresciuto) che già da qualche giorno stanno trattando il suo ingaggio. Sbarcato in estate nel gennaio 2009, ha disputato 320 partite in serie A con le maglie di Juventus, Siena, Bologna, Spezia e soprattutto Cagliari e Sampdoria con cui ha messo assieme rispettivamente 122 e 126 presenze in campionato. Dal 2015 al 2019 ha militato in Bundesliga nell'Amburgo.

Ekdal ha vestito la maglia dello Spezia nell'ultimo anno e mezzo. Nella stagione di Serie A ha collezionato 31 presenze, mentre quest'anno in Serie B sta trovando molto meno spazio: nella prima parte di stagione solo undici apparizioni per lui tra Serie B e Coppa Italia per un totale di 467 minuti giocati.