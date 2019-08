© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il portiere classe 2001 Mattia Mariani all’Ascoli Calcio.

Il portierino ex granata esprime tutta la sua soddisfazione per l’approdo in Primavera B: “Per me è un onore essere arrivato all’Ascoli. E’ un passo grande che ho preparato bene e sono pronto per mettermi subito in gioco. Ringrazio tutta la società dell’Alma, a partire dal Presidente, dalla dirigenza allo staff tecnico nelle persone di mister Fontana e mister Barasso che mi hanno allenato al meglio ed hanno permesso questo salto di categoria”.

Un pensiero va anche ai suoi ex compagni fanesi con i quali ha condiviso il ritiro precampionato a Frontone. “Un saluto ed un grazie speciale a tutti i ragazzi del Fano con i quali si è creato un legame bellissimo, nonostante il poco tempo a disposizione. Ringrazio i più grandi perchè mi hanno dato consigli utili alla mia crescita professionale che ora cercherò di applicare qui all’Ascoli”.

Infine l’obiettivo: “Spero di allenarmi bene, di giocare più partite possibili per arrivare in prima squadra”.