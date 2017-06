UFFICIALE: Ascoli, arriva Enzo Maresca. "Mi ispiro a Sarri e Sousa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da tecnico in seconda dell'Ascoli (il primo allenatore sarà Fulvio Fiorin, ndr) per Enzo Maresca. L'ex centrocampista di Juventus, Fiorentina, Siviglia e Palermo è stato presentato alla stampa marchigiana. Ecco quanto raccolto da PicenoOggi: “Noi abbiamo tantissima voglia di iniziare questo cammino abbiamo sposato le idee della società e siamo consapevoli di poter portare avanti il progetto. Faremo una squadra che segua un calcio propositivo. Da oggi un cammino che spero ci faccia togliere qualche soddisfazione. Con Fiorin ci conosciamo da un po' e abbiamo un pensiero comune. Ho deciso già da qualche anno la voglia di allenare, non mi sentivo più un calciatore avevo già la mentalità da allenatore. Seguo molto Sarri e Sousa.”