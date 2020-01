© foto di Federico Gaetano

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ha raggiunto l'accordo con la Virtus Entella per il trasferimento all'Ascoli a titolo definitivo del centrocampista Mirko Eramo. Il calciatore, di Acquaviva delle Fonti (BA), ha sottoscritto un contratto fino al 2022 e raggiungerà la squadra oggi pomeriggio nel ritiro toscano. Si tratta di un profilo di grande esperienza, avendo maturato quasi 270 presenze in Serie B con le maglie di Bari, Piacenza, Crotone, Empoli, Ternana, Trapani, Benevento ed Entella. Due i gettoni di presenza in massima serie con la Sampdoria.